Ligue 1 : Lorient trébuche à domicile face Auxerre

Avant un Classique extrêmement attendu entre l’OM et le PSG, la 25e journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche après-midi. Première affiche de la journée : Lorient (7e) qui recevait Auxerre (18e) au stade du Moustoir. Après avoir renoué avec la victoire le week-end dernier face à l’AC Ajaccio (3-0), les Merlus avaient comme ambition d’enclencher une série positive face aux Auxerrois. De son côté, l’AJA s’est relancé dans la course au maintien ces dernières semaines, enchaînant trois matchs sans défaite (une victoire et deux nuls).

La suite après cette publicité

Les hommes de Christophe Pelissier se montraient d’ailleurs les premiers dangereux dans cette confrontation. Après une action solitaire rondement menée, Siriki Dembélé était tout proche d’ouvrir le score, mais son tir heurtait le montant droit (9e). Décomplexés, les visiteurs développaient leur jeu dans ce début de rencontre sans être inquiétés par les Bretons. Romain Faivre allumait le premier la mèche pour les locaux en réalisant une percée dans la défense auxerroise, qui méritait peut-être un pénalty (31e). Dans une rencontre qui peinait à s’emballer, les deux équipes ne prenaient pas tous les risques nécessaires pour prendre l’avantage. Il fallait attendre les dernières minutes du premier acte pour voir une véritable situation pour les coéquipiers d’Enzo Le Fée, et une volée de Faivre parfaitement stoppée par Ionut Radu (42e). Le joueur prêté par Lyon ratait une énorme opportunité juste avant la mi-temps après un face-à-face avec le portier roumain (45e+1).

À lire

Lorient : Bamo Meïté prolonge jusqu’en 2026

Le coup de patte de Raveloson

L’entame de seconde période était un copier-coller de la première mi-temps, avec d’entrée une occasion pour les partenaires de Gaëtan Perrin par l’intermédiaire de Han-Noah Massengo (49e). Les promus se voyaient récompensés par leur bon début de deuxième acte en ouvrant la marque au tableau d’affichage par un subtil coup franc de Rayan Raveloson (0-1, 58e). Sans idées pendant un long moment, les Lorientais se réveillaient à 20 minutes du terme sur une tentative de Julien Ponceau contré par l’arrière-garde de l’AJA (69e).

La suite après cette publicité

Homme en vue du côté de Lorient, Romain Faivre n’arrivait pas à tromper la vigilance de Radu après une reprise volée (71e). La pression s’accentuait de la part des protégés de Régis Le Bris, et Enzo Le Fée était à quelques centimètres de tromper Radu mais son coup franc trouvait le poteau gauche (80e). Les Auxerrois se montraient solides dans les dernières minutes en résistant aux multiples assauts des Merlus. Radu réalisait une ultime parade de grande classe dans le money time (90e+5), permettant aux siens de prendre les trois points. Un succès important donc à l’extérieur (0-1) qui permet à Auxerre de sortir provisoirement de la zone rouge (16e). Pour sa part, Lorient (7e) réalise une mauvaise affaire et loupe l’opportunité de se rapprocher des places européennes.