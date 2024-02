AS Monaco : Adi Hütter a changé de tireur de penalty

Face à Lens dimanche, l’attaquant de l’AS Monaco Folarin Balogun (22 ans) a marqué un but précieux pour la confiance, et pour le succès monégasque (2-3). L’attaquant américain aurait même pu inscrire un doublé, mais il a manqué le penalty obtenu par Takumi Minamino, le quatrième échec pour lui dans cet exercice cette saison (deux contre Nice, un contre Rouen et face à Lens dimanche). Un raté sans conséquences, puisque l’ASM est repartie avec les trois points.

En revanche, l’ancien d’Arsenal ne tirera plus les penalties, comme l’a confié son entraîneur Adi Hütter en conférence de presse. «Il n’est plus notre tireur de penaltys. Le numéro 1 désormais, c’est Wissam. Quand Ben Yedder ne sera pas sur le terrain, la décision est entre mes mains de savoir qui tirera le penalty», a-t-il assuré.