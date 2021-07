Real Madrid : Florentino Pérez raconte les mésaventures sexuelles de Mesut Özil

Passé au Real Madrid de 2010 à 2013, Mesut Özil est la dernière victime en date des conversations privées de Florentino Pérez, révélées par El Confidential. Dans cet extrait, qui date d’octobre 2012, on entend le président du Real Madrid parler de l'adaptation du milieu de terrain allemand : « il est venu ici avec une petite amie de 21 ans. Il fait partie de ces Turcs de troisième génération... et il découvre Madrid. Autant dire qu'il n'y a rapidement plus eu de Turc, ni de troisième génération, ni de petite amie. Il a dit à sa petite amie d'aller se faire foutre et a changé de vie. Il est tombé amoureux d'un mannequin italien, originaire de Milan. Et donc, il prenait un jet privé, il allait là-bas pour tirer un coup et revenait », rapporte Mundo Deportivo.

Toujours dans la délicatesse, Florentino Pérez évoque également une conversation avec José Mourinho, alors entraîneur de la Casa Blanca : « un jour Mourinho, qui a beaucoup d’humour, en a eu marre et il lui a dit : "hey, Özil", il l'appelle le merlan frit à cause de ses yeux, "tu me permets de te parler d’homme à homme, comme si j’étais ton père ?" Le pauvre gamin lui a répondu : "oui, oui bien sûr." "Regarde, cette fille, avec qui tu sors, tout l'Inter et tout l’AC Milan lui est passé dessus, même le staff technique des deux équipes." Il a fini par la quitter. »