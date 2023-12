Atlético : Diego Simeone loue la polyvalence d’Antoine Griezmann

Présent en conférence de presse avant la défaite des siens sur la pelouse de Bilbao, ce samedi, Diego Simeone avait profité de l’occasion pour encenser un certain Antoine Griezmann, pilier de l’Atlético de Madrid en ce début de saison. Pour rappel, l’international français (127 sélections, 44 buts) totalise 14 réalisations et 2 offrandes et permet ainsi aux Colchoneros de rester dans la course au podium de la Liga.

La suite après cette publicité

Face aux journalistes, le coach madrilène a surtout noté la polyvalence du Tricolore. «En fonction du jeu et des caractéristiques de l’adversaire, nous réfléchissons à la possibilité d’ajouter un attaquant de plus et d’avoir un milieu de terrain mixte parce qu’Antoine Griezmann un joueur polyvalent. Il peut jouer en tant qu’attaquant, sur l’aile, en tant que deuxième attaquant… Il peut nous aider à occuper des places plus offensives». Précieux…