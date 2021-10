PSG : Mauricio Pochettino vole au secours de Sergio Ramos

La suite après cette publicité

« Sergio Ramos va continuer les entraînements individualisés sous contrôle des staffs médical et performance encore 10 jours dans l’objectif du retour à l’entraînement collectif. » Ce jeudi, le Paris Saint-Germain communiquait sur l'état de santé de Sergio Ramos. Depuis son arrivée dans la capitale française, le malaise enfle sur les réelles dispositions physiques du défenseur central espagnol.

Conscient que la situation de l'ancien Madrilène suscite une certaine incrédulité chez les observateurs, le club parisien enchaîne les justifications en évoquant une reprise progressive du joueur qui va donc poursuivre les entraînements individuels pendant un temps. Concrètement, Ramos va donc manquer les confrontations face à Angers, au RB Leipzig et surtout le Classique face à l'Olympique de Marseille le 24 octobre prochain.

Mauricio Pochettino monte au créneau pour Sergio Ramos

Les débuts sans cesse différés de la recrue parisienne provoqueraient une certaine crispation chez les hautes sphères franciliennes. Présent en conférence de presse avant la réception d'Angers vendredi soir (21 heures), Mauricio Pochettino n'a pu éluder le sujet face aux médias. Mais le technicien argentin se veut résolument optimiste, et refuse de mettre la pression sur son joueur.

« Je n'ai aucun doute qu'il retrouvera son meilleur niveau, après c'est sûr qu'un joueur de foot aime toujours jouer. Il souffre de cette situation, mais il est fort et il a le soutien de tout le club pour l'aider à passer ce moment-là et on espère le voir très bientôt, » a ainsi confié Pochettino. Malgré ce retard à l'allumage plus que médiatisé, le PSG protège son international espagnol contre vents et marées. En espérant le voir rapidement endosser la tunique parisienne...

Bonus de bienvenue, jusqu’à 150€ offerts. Créez votre compte Parions Sport en Ligne aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive. Si vous perdez votre pari, vous recevrez un pari gratuit du même montant.