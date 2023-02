JT Foot Mercato : les terribles statistiques de l’OM contre le PSG en Coupe de France

Le Classique : une longue histoire de statistiques

OM-PSG en Coupe de France, un classique dans un match à élimination directe, c’est une affiche qui fait rêver. Mais statistiquement, un favori se dégage largement, surtout quand c’est pour remporter la “vieille dame”. Parisiens et Marseillais se sont affrontés 103 fois en 52 ans. Pour l’instant, l’avantage est pour Paris qui a battu 48 fois l’OM, et n’a été défait que 34 fois. Mais en Coupe de France, cette domination est encore plus flagrante. Ces deux clubs historiques se sont retrouvés face à face dans cette compétition 13 fois, et Marseille n’a gagné qu’une seule fois contre le PSG. Cette victoire 2-0 date du 28 avril 1991, un huitième de finale également, mais c’était au Parc de Princes. Les Phocéens n’ont donc jamais battu Paris à domicile en Coupe de France. Pour les plus sceptiques qui pourraient penser que cet écart existe surtout depuis l’arrivée des Qataris à la tête du club parisien en 2011, et bien il faut noter que les deux clubs ne se sont affrontés qu’à 3 reprises seulement durant cette période. Quand on compare les palmarès, Paris a remporté 14 fois la Coupe de France, l’OM 7 fois, le dernier sacre datant de 1989.

Tchouameni ne fait plus l’unanimité

Recruté par le Real Madrid lors du dernier mercato d’été, Aurélien Tchouameni a vite mis tout le monde d’accord en Espagne. La presse ibérique a même avoué pendant ces premiers mois, qu’avec lui, Madrid avait réalisé un sacré coup et trouvé son patron dans l’entrejeu pour plusieurs années. Depuis janvier, on a le droit à un nouveau discours. Revenu sur les terrains le 2 février à l’occasion du match contre Valence, son apport a été jugé insuffisant par la presse espagnole qui l’égratigne à présent. Relevo écrit à son sujet : «le problème, c’est que le joueur qui est allé à la Coupe du monde n’est pas le même qui est revenu. Ni sur, ni en dehors du terrain.» Car ce qui fait surtout grincer des dents à Madrid, c’est son comportement. Encore dans Relevo on peut lire que «sa belle performance au Qatar, lui a fait perdre ce profil bas avec lequel il a atterri au Real Madrid. En ce sens, l’épisode qui a le plus dérangé a été son escapade pour regarder un match de NBA à Paris alors que Madrid jouait les quarts de finale de la Coupe du Roi.» Le Français avait d’ailleurs présenté ses excuses, Carlo Ancelotti ne l’avait pas accablé pour ça. Mais le Real Madrid espère qu’il va redevenir le joueur qui a fait l’unanimité à son arrivée.

Après dix-sept années de règne, la famille Glazer, menée par Avram et Joel Glazer, a décidé de passer la main. La nouvelle a été officialisée par le biais d’un communiqué de presse publié sur le site officiel des Red Devils. Ce mercredi matin, le Daily Mail révèle que le club anglais, qui a confié la gestion de la vente à la banque d’affaires américaine Raine, négocie avec le Qatar. Ces investisseurs comptent formuler une offre démesurée dans les prochains jours et avant la date limite des candidatures fixée à la mi-février. Pour les fans de Paris, ne vous inquiétez pas, le média anglais indique que l’offre réalisée proviendra d’investisseurs différents de ceux qui sont au club de la capitale.