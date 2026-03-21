L’OL serait visé par une action en justice pour une dette à 55 M€ concernant le transfert d’Igor Jesus

Les vestiges de la gouvernance de John Textor font encore très mal à l’Olympique Lyonnais, qui vit décidément une sale semaine. Quelques heures après avoir été éliminé dès les 8es de finale de la Ligue Europa par le Celta de Vigo, on apprend que les Gones seraient la cible d’une action en justice portant sur une dette de 63 millions de dollars (55 M€) pour le transfert d’Igor Jesus, du temps où celui-ci évoluait du côté de Botafogo. Les deux équipes étaient liées par Eagle.

La suite après cette publicité

D’après les révélations faites par le média spécialisé dans la finance Bloomberg, une plainte aurait été déposée en février à Londres, par une filiale du fonds MC Credit Parners, pour le non-paiement d’une première tranche de cette opération, qui aurait dû être effectuée en novembre dernier. En d’autres termes, l’OL n’aurait pas réglé ses engagements financiers. L’attaquant brésilien, n’a lui jamais joué en faveur du club français et a finalement rejoint Nottingham Forest.

La suite après cette publicité

Igor Jesus n’a jamais joué à l’OL

À l’époque, Textor avait misé sur lui pour renflouer les caisses lyonnaises dans un système de vases communicants et de contre-parties entre les clubs d’Eagle Group. C’est ce montage financier qui est aujourd’hui pointé du doigt. Celui-ci portait sur un montant initial de 43,1 M$ (environ 37 M€), auxquels devaient s’ajouter 6,5 M$ de pénalités (5,6 M€) et des intérêts estimés à 10 % par mois. Le fonds PRPF LLC, désormais en possession de cette créance, réclame le remboursement de cette dette.

Les Gones n’ont pas encore communiqué à ce sujet mais cette nouvelle épreuve judiciaire vient mettre à mal leurs finances déjà fragilisées ces derniers mois. Si Igor Jesus n’avait pas signé en Ligue 1, c’était d’ailleurs en raison de l’interdiction de recrutement par la DNCG. Nottingham Forest avait raflé la mise pour 19 M€ à l’été 2025. Une longue et coûteuse procédure judiciaire internationale devrait donc s’ouvrir avec des conséquences pour le moment difficile à envisager, conclut Bloomberg.