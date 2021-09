Les débuts poussifs de Georginio Wijnaldum au PSG

La suite après cette publicité

Des recrues estivales du Paris SG, seuls Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum ont eu assez de temps de jeu pour que l'on dresse un premier bilan. Et si le Marocain a déjà prouvé ce qu'il pouvait apporter au club de la capitale sur son flanc droit (1 but et 2 passes décisives déjà en Ligue 1), le Néerlandais, lui, est encore en dedans. Débarqué libre à l'issue de son contrat avec Liverpool, le milieu de terrain, capitaine de la sélection des Pays-Bas, était attendu comme le nouveau patron de l'entrejeu parisien.

Pour l'heure, force est de constater que l'on en est loin. L'international oranje (82 sélections, 26 réalisations), censé fluidifier le jeu des Rouge-et-Bleu, ne semble pas encore avoir trouvé sa place. Sa première période face à Bruges (1-1, 1ère journée de Ligue des Champions) a été très loin de ses standards. Certes, il aurait pu inscrire un but s'il avait mieux négocié une reprise du gauche (31e). Mais il a surtout été absent des débats, perdant quasiment tous ses duels, au sol ou dans les airs, semblant complètement dépassé face aux champions de Belgique dans sa zone.

Doit mieux faire

Balle au pied, malgré 89% de passes réussies, il a surtout joué vers l'arrière, avec Presnel Kimpembe, Abdou Diallo et Marquinhos comme principaux destinataires. Mauricio Pochettino a argué d'un souci physique pour le sortir à la pause en conférence de presse d'après-match et le remplacer par Julian Draxler. Mais ce n'est pas la première fois depuis son arrivée que le Batave, vainqueur de la C1 en 2019 et de la Premier League en 2020, déçoit. À Troyes (1-2, 1ère journée de L1), déjà, il avait semblé en dedans. Lors du déplacement à Reims (4e journée de L1), son heure de jeu avait été globalement anonyme.

Avec ou sans ballon, l'ancien Red est très loin d'apporter ce que l'on est en droit d'attendre de lui. Évidemment, après six sorties toutes compétitions confondues, il est encore tôt pour livrer un jugement définitif. D'autant qu'il existe une phase d'adaptation logique à un nouveau pays, un nouvel environnement, des nouveaux partenaires, un nouveau staff technique, un nouveau football. Toujours est-il que la première impression laissée par Georginio Wijnaldum est loin d'être idéale. À lui de redresser la barre. Le PSG en a bien besoin.