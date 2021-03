OM : Michaël Cuisance va inviter Luis Henrique au restaurant

La suite après cette publicité

Depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli à l'Olympique de Marseille, deux joueurs semblent avoir retrouvé leurs jambes. Le premier est Michael Cuisance, auteur de deux buts en autant de rencontres et le second Luis Henrique. Le Brésilien, sous André Villas-Boas, puis sous Nasser Larguet, jouait peu ou alors rentrait en toute fin de match. Contre Rennes, il a joué une demi-heure et contre Brest dix minutes. Suffisant pour donner deux passes décisives à Michael Cuisance. Le Strasbourgeois a d'ailleurs indiqué qu'il comptait le remercier quand la pandémie se sera calmée.

« C'est un très bon joueur. Il a du talent, il travaille beaucoup en salle ou sur le terrain. Il a un bel avenir devant lui, qu'il continue comme ça. Quand La COVID sera terminée, je l'inviterai au restaurant pour le remercier de ses deux passes décisives », s'est amusé Michaël Cuisance. Le jeune Brésilien, qui a probablement eu du mal à s'intégrer au départ, sera probablement ravi de savoir qu'un délicieux repas en compagnie d'un de ses coéquipiers l'attend au bout du chemin.