AC Milan : les encouragements de Massimiliano Allegri à Christopher Nkunku

Ce dimanche, l’AC Milan s’est imposé face à l’Hellas Vérone (3-0). Une victoire qui permet aux Rossoneri de récupérer leur trône de leader en Serie A et dans laquelle s’est particulièrement illustré Christopher Nkunku. Après des débuts légèrement compliqués, le Français a remis tout le monde d’accord ce dimanche avec un doublé. Après avoir ouvert le score sur penalty, le joueur formé au PSG s’est offert un deuxième but cinq minutes plus tard.

Une prestation encourageante qui a satisfait Massimiliano Allegri. Après la rencontre, son entraîneur s’est fendu d’une sortie jouissive pour parler de son attaquant : « Nkunku ? C’est un garçon très sensible et il voulait bien jouer aujourd’hui. Il a marqué un but qui est dans son ADN. Il peut certainement continuer et progresser comme tout le monde. »