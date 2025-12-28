Menu Rechercher
Commenter 1
Serie A

AC Milan : les encouragements de Massimiliano Allegri à Christopher Nkunku

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Massimiliano Allegri @Maxppp
Milan 3-0 Hellas

Ce dimanche, l’AC Milan s’est imposé face à l’Hellas Vérone (3-0). Une victoire qui permet aux Rossoneri de récupérer leur trône de leader en Serie A et dans laquelle s’est particulièrement illustré Christopher Nkunku. Après des débuts légèrement compliqués, le Français a remis tout le monde d’accord ce dimanche avec un doublé. Après avoir ouvert le score sur penalty, le joueur formé au PSG s’est offert un deuxième but cinq minutes plus tard.

La suite après cette publicité

Une prestation encourageante qui a satisfait Massimiliano Allegri. Après la rencontre, son entraîneur s’est fendu d’une sortie jouissive pour parler de son attaquant : « Nkunku ? C’est un garçon très sensible et il voulait bien jouer aujourd’hui. Il a marqué un but qui est dans son ADN. Il peut certainement continuer et progresser comme tout le monde. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Milan
Christopher Nkunku

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Milan Logo AC Milan
Christopher Nkunku Christopher Nkunku
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier