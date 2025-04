OM : Eric Di Meco se paie Mason Greenwood

Pour sa première saison en Ligue 1? Mason Greenwood affiche de très belles statistiques (15 buts et 3 passes décisives en 27 matches). Mais depuis trois rencontres, l’Anglais n’est plus décisif et il est régulièrement pointé du doigt par Roberto De Zerbi. L’Italien estime que son milieu offensif n’en fait pas assez, surtout au moment où l’Olympique de Marseille enchaîne les mauvais résultats. Et il n’est pas le sel à trouver des reproches à l’ancien Mancunien. Eric Di Meco ne l’a pas épargné lui non plus.

«Depuis le début de la saison, c’est un garçon qui est capable de disparaître d’un match voire sur plusieurs matchs. (…) Mais c’est devenu le joueur le plus important car il a mis des buts, avec quelques passes décisives, donc on lui passe tout. (…) Il était à Getafe, on l’a remis dans la lumière, il a fait quelques bons matchs. Si le coach s’en est séparé pendant un match ou deux, notamment des matchs importants, c’est qu’il doit être en dessous de tout à l’entraînement. (…) S’il est arrivé à l’OM, c’est qu’il n’y a pas non plus tous les grands clubs qui le voulaient. Il y a un gros problème de comportement et d’état d’esprit selon moi», a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.