Ligue des Champions : la finale délocalisée en Angleterre ?

Chelsea et Manchester City ont obtenu leur ticket pour la finale de l'édition 2020-2021 de la Ligue des Champions cette semaine en éliminant respectivement le Real Madrid et le Paris Saint-Germain en demi-finales. Les deux formations doivent s'affronter le 29 mai prochain, à Istanbul, pour savoir qui des Blues ou des Skyblues soulèveront la coupe aux grandes oreilles cette saison. Toutefois, la tenue de cette finale en Turquie est remise en question. La raison ? Le Royaume-Uni a la Turquie sur sa liste rouge des voyages. Une mesure impliquant un isolement de 10 jours dans un hôtel dédié en cas de déplacement dans un de ces pays au cours des 10 jours précédents l'arrivée sur le territoire britannique.

La suite après cette publicité

Et d'après les informations du très sérieux Telegraph outre-Manche, le gouvernement britannique discute avec l'UEFA dans l'optique de délocaliser la finale de la C1 en Angleterre. Si la finale devait se jouer comme prévu à Istanbul, la quarantaine imposée aux joueurs anglais pourrait en effet sérieusement compromettre la préparation des Three Lions de Gareth Southgate avant l'Euro 2020. Wembley, qui doit accueillir la finale des play-offs de Championship le même jour, ne devrait pas être retenu en cas de changement de dernière minute. Villa Park et le Tottenham Hotspur Stadium, les enceintes d'Aston Villa et de Tottenham, pourraient être choisies pour accueillir la finale de la Ligue des Champions entre Chelsea et Manchester City. Toujours d'après le Telegraph, le gouvernement britannique n'écarte pas l'idée d'exempter les internationaux anglais de quarantaine à leur retour, mais cela ne règlerait pas le problème des fans étant eux obligés de s'isoler, qui plus est à leurs frais (environ 2 000€), à leur retour au Royaume-Uni. Le casse-tête reste entier...