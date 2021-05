Chelsea - Real Madrid : les crampons du match

Chelsea reçoit le Real Madrid pour la demi-finale retour de la Ligue des champions. C'est l'occasion pour nous de vous présenter les paires de chaussures qui seront présentes aux pieds des stars ce soir à Stamford Bridge.

Les phases finales de la Ligue des champions représentent une occasion en or pour les plus grands équipementiers qui peuvent mettre en avant leurs dernières générations de chaussures. Alors que le Real Madrid sont respectivement équipés par adidas et Nike, voyons si cela se traduit aux pieds des joueurs.

La suite après cette publicité

Après avoir montré un beau visage à l'aller, les Blues sont pressentis pour entamer la seconde manche avec la même composition où l'on retrouverait 6 joueurs équipés par Nike contre 5 joueurs équipés par adidas. Puma est donc absent du onze des Blues et ça devrait être pareil côté Real Madrid puisque Raphaël Varane, qui porte la Puma Ultra, devrait être absent pour cause de blessure. Chez les madrilènes, 7 paires d'adidas et 4 paires de Nike devraient prendre place au coup d'envoi à Stamford Bridge.

Dévoilée en janvier dernier, la Predator Freak devrait être la paire la plus représentée à Stamford Bridge ce soir puisqu'elle devrait être chaussée par Édouard Mendy, Kurt Zouma, Marco Asensio, Ferland Mendy, Nacho et Eder Militao. Le coloris violet, rose et noir du pack Superspectral dominera la partie. Sur cette paire, on retrouve la nouvelle marque de fabrique du silo avec les « Demonskin » qui sont des petites écailles en caoutchouc qui optimiseraient le toucher de balle.

Sortie durant l'été 2020, la X Ghosted se démarque grâce à sa légèreté et son explosivité apportées par la semelle SpeedFrame et son insert Carbitex en fibre de carbone. Ce soir, Karim Benzema, N'Golo Kanté et Timo Werner devraient porter la chaussure de vitesse d'adidas dans son dernier coloris orange-rose du pack Superspectral.

C'est une surprise, la Copa Sense ne sera pas présente pour cette soirée de Ligue des champions puisque Sergio Ramos et César Azpilicueta portent la Copa Mundial 20 avec son fameux cuir de kangourou et ses coutures apparentes. Le capitaine du Real Madrid porte une paire noire et orange alors que celui de Chelsea reste plus classique avec une paire blanche et noire.

Alors que les équipementiers dévoilent de nouvelles paires tous les mois, Toni Kroos est de la vieille école et porte la même Adipure 11pro dans son coloris blanc, bleu et noir depuis 2014. Sur cette paire si chère au champion du monde allemand, on retrouve évidemment le cuir de kangourou d'antan. Le milieu du Real Madrid complète la liste des joueurs équipés par adidas. Il n'y aura pas de trace de la Nemeziz au coup d'envoi de ce Chelsea - Real Madrid.

La légendaire Mercurial Safari est de retour dans un coloris qui diffère de l'originelle et elle devrait être portée par Christian Pullisic, Ben Chilwell et Eden Hazard dans la version Vapor 14 où l'on retrouve la technologie Vaporposite, qui est une tige en mesh qui améliorerait le contrôle du ballon et donnerait la sensation d'avoir une seconde peau tant elle est fine. Ce seront les trois seuls joueurs à évoluer avec la dernière génération du silo le plus populaire puisque Luka Modrić joue toujours avec la Vapor 13 et sa tige en Flyknit dans son coloris orange.

Alors qu'elle n'était présente qu'aux pieds d'Alessandro Florenzi hier soir, la Tiempo Legend 8 du pack Spectrum sera aux pieds de Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger, Thiago Silva et Jorginho. Celle qu'on appelle la chaussure des défenseurs apparaît ici dans une teinte platine avec une touche de vert fluo au niveau de la virgule. On y retrouve le classique cuir de kangourou comme sur les chaussures d'antan avec une touche de modernité apportée par la plaque Hyperstability qui est très légère.

Omniprésente durant le match entre Manchester City et le Real Madrid, la Phantom GT du pack Spectrum et son coloris bleu roi ne sera chaussée uniquement par 2 joueurs à Stamford Bridge en l'absence de Dani Carvajal, qui porte habituellement la paire. Ainsi, Casemiro et Mason Mount chausseront ces chaussures où le Flyknit prend place sur l'empeigne avec la technologie ACC qui offrirait un contrôle du ballon optimal dans toutes les conditions de jeu.

En raison de l'absence de Raphaël Varane, nous retiendrons l'absence totale d'ambassadeurs Puma sur le terrain et la domination de la Predator Freak d'adidas dévoilée en janvier dernier.

Crédits photos Nike : @SoccerBible