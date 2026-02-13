Menu Rechercher
Le communiqué cinglant de MU après les propos de Sir Jim Ratcliffe

Jim Ratcliffe lors des commémorations pour les victimes du crash de Munich @Maxppp

« On ne peut pas avoir une économie avec neuf millions de personnes bénéficiant d’allocations sociales et un afflux massif d’immigrants. Je veux dire, le Royaume-Uni a été colonisé. Cela coûte trop cher. Le Royaume-Uni a été colonisé par les immigrants, n’est-ce pas ? » Voilà ce qu’a prononcé récemment, le patron de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe. Ces propos déplacés de la part du milliardaire qui a finalement pris la parole pour s’excuser dans un communiqué publié par INEOS, n’ont pas fait l’unanimité. Par ailleurs, le club de Premier League a, lui aussi, envoyé un message clair, notamment à ses supporters.

Manchester United
Manchester United prides itself on being an inclusive and welcoming club.

We will continue to represent our people, our city and our fans with purpose and pride.
Dans un communiqué, les dirigeants se sont montrés clairs. « Notre équipe diversifiée, composée de joueurs, de membres du personnel et de supporters du monde entier, reflète l’histoire et le patrimoine de Manchester, une ville où chacun se sent chez soi. Nous restons profondément attachés aux principes et à l’esprit de cette campagne. Ils se reflètent dans nos politiques, mais aussi dans notre culture, et sont renforcés par notre adhésion à la norme avancée de la Premier League en matière d’égalité, de diversité et d’inclusion. Tout au long de cette saison, nous avons participé à des événements et des initiatives lors de nos matchs masculins et féminins, portant sur la santé mentale, l’inclusion des personnes LGBTQ+, la lutte contre le racisme, la violence faite aux femmes et aux filles et les chants homophobes. Nous avons également célébré les événements de nos clubs de supporters, notamment la fête de Noël de notre association de supporters handicapés et l’événement de Hanoukka de notre club de supporters juifs. Dans les semaines et les mois à venir, nous soutiendrons d’autres initiatives dans ces domaines », ont-ils écrit.

