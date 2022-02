Marco Verratti sera entendu par la commission de discipline

Marco Verratti et les cartons jaunes, c'est une histoire qui dure depuis longtemps et une scène que tout suiveur du championnat de France a pris l'habitude de voir à presque chaque match du génie italien. Le "Petit Hibou" parisien prend, en plus de cela, quasiment essentiellement des cartons pour contestation, car il aime parler et parce que sa réputation le précède. Les arbitres ont donc tendance à lui sortir une biscotte assez facilement.

Une situation qui agace l'Italien, qui a l'impression de ne pas pouvoir communiquer avec l'arbitre. Après la défaite face à Nantes, il était revenu sur l'arbitrage de la soirée, estimant se faire "ch*** dessus" par les arbitres. Pour ce coup de gueule en direct, le champion d'Europe avec l'Italie risque entre deux matches de suspension si ses propos sont jugés excessifs ou déplacés, trois matches s'ils sont jugés blessants ou susceptibles d'offenser une personne, et cinq matches s'ils sont jugés grossiers ou injurieux. Il sera fixé le 2 mars, lors de son passage devant la commission de discipline de la LFP, indique L'Équipe.