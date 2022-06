Jack Wilshere a déjà tout prévu pour son après-carrière

L'aventure danoise de Jack Wilshere pourrait tourner court. Il y a quelques jours nous faisions un point complet sur la situation du milieu de terrain à AGF. En fin de contrat avec le club qu'il a rejoint en février dernier, l'Anglais a soufflé le chaud et le froid (14 apparitions, 7 titularisations, 1 passe décisive) mais a obtenu l'essentiel, c'est-à-dire le maintien en première division. La suite s'écrit en pointillés, comme nous le confiait Klaus Egelund, journaliste pour Ekstra Bladet. «AGF change de coach. Tout dépendra du nouveau, mais, honnêtement, j'ai du mal à le voir rester.» «Je me permettrais de dire qu'il est une star passée, mais je n'exclurai pas qu'il puisse devenir un joueur important pour AGF s'il décide de rester au club», voulait en revanche bien croire Benjamin Lillejund, journaliste à Jyllands-Posten.

L'international lui-même conçoit qu'il a déçu durant sa carrière. Trop vite exposé, une hygiène de vie pas vraiment conforme avec le quotidien d'un joueur de Premier League, trop de frustration et de blessures l'ont contraint à revoir ses objectifs à la baisse. Désormais âgé de 30 ans, l'ancien vilain petit canard a la maturité pour regarder en arrière et penser à la suite, notamment l'après-carrière. « Au Danemark, j'ai passé beaucoup de temps seul. Vous commencez à penser à des choses. Je n'ai jamais atteint mon plein potentiel en tant que joueur et tout le monde le sait. J'ai juste l'impression qu'il y a encore quelque chose en moi qui veut atteindre le haut niveau, et ce ne sera probablement pas en tant que joueur. Donc si je peux faire ça en tant qu'entraîneur, pourquoi pas », dit-il au Telegraph.

Wilshere veut entraîner

Jack Wilshere veut devenir entraîneur. À première vue, rien ne le prédestine à cela lui qui a longtemps préféré la vie nocturne plutôt qu'à faire du rab à l'entraînement. Mais voilà, les hommes changent, les centres d'intérêt également. «Je ne pense pas que je l'accepterai un jour tant que je n'aurai pas atteint ces hauts niveaux en tant qu'entraîneur. C'est une chose difficile à accepter, et c'est pourquoi j'ai toujours un grand désir brûlant en moi de réussir dans le jeu. » C'est durant son retour à Arsenal, entre la fin de son contrat à Bournemouth et le début de celui au Danemark, que le milieu de terrain a chopé le virus du coaching. Pendant qu'il s'entraînait avec la réserve, il a pris goût à observer les séances de Mikel Arteta, son ancien coéquipier.

«Je m'entraînais tous les jours avec les moins de 18 ans et les moins de 23 ans. J'ai adoré chaque minute», assure celui qui a longtemps été le protégé d'Arsène Wenger. «Quand j'étais joueur sous Wenger, je n'ai jamais vraiment voulu être entraîneur et je ne l'ai jamais regardé comme ça. Je l'ai juste écouté et j'ai appris de lui de cette façon. Mais quand j'ai commencé à entraîner, celui que je regardais était Mikel. Il a aidé, avec les jeunes joueurs, à m'inspirer à vouloir être entraîneur.» Sa métamorphose en a même surpris plus d'un au centre d'entraînement des Gunners. «Quand j'étais de retour à Arsenal plus tôt cette saison, Manuel Almunia était là. Je suis allé vers lui quand il parlait à Mikel. On discutait et il m'a dit : "Tu es le même Jack ?" Mikel a dit: "Non, il ne l'est pas. Il est tout le contraire"».

Le rêve d'être sur le banc des Gunners

De quoi d'ores et déjà anticiper la suite ? Il faut le croire car durant cet entretien accordé au média anglais, Wilhere affirme qu'il n'aurait aucun mal à arrêter sa carrière de joueur, surtout si une expérience sur un banc de touche ou dans un staff s'offre à lui. «Si une opportunité d'entraînement se présentait, je ne serais pas triste de dire : bon, ça y est, j'en ai fini avec ma carrière de joueur.» Evidemment, diriger Arsenal sera son grand rêve, concède-t-il, lui qui confie avoir passé ses premiers diplômes. Il aurait même pu commencer sa reconversion en début de saison dernière puisque Wayne Rooney a tenté de l'emmener avec lui du côté de Derby en deuxième division. «J'ai toujours été assez proche de Wayne. Nous avons parlé de sa gestion et il adorait ça. Il a essayé de me convaincre de venir.» La prochaine sera peut-être la bonne.