FFF : Noël Le Graët ne veut pas démissionner

Contre vents et marées, Noël Le Graët ne plie pas, malgré tout. Au bord du précipice après ses propos polémiques sur Zinédine Zidane et l’audit accablant qui concerne la FFF, le boss du football français s’accroche tant bien que mal à son poste et ne souhaite pas démissionner selon RMC Sport. Son entourage, pourtant, cherche à le ramener à la raison.

Mais rien à faire, Le Graët ne veut pas entendre parler d’une démission pour l’instant. Le prochain comité exécutif doit avoir lieu le 9 février prochain. Certains membres du comex espèrent profiter de cette réunion pour persuader l’octogénaire de tirer sa révérence et de quitter (enfin) son trône.

