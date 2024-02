Juventus : un ancien président charge Paul Pogba

Le retour de Paul Pogba à la Juventus tourne plus que jamais au fiasco. Après ses multiples blessures et son affaire d’extorsion de fonds, il a été accusé de dopage en septembre dernier. Ce jeudi, il a été condamné à 4 ans de suspension. Un coup de plus sur la tête du joueur, déterminé à se battre et à laver son honneur. De son côté, la Juve n’a pas encore officiellement réagi. Mais un ancien président du club piémontais a pris la parole.

Il s’agit de Giovanni Cobolli Gigli, qui a dirigé le club entre 2006 et 2009. Pour lui, les Turinois n’auraient jamais dû faire revenir le champion du monde 2018. Ses propos sont relayés par le Corriere dello Sport. «La Juve a perdu lors de l’achat de Pogba. La vraie erreur a été de le reprendre. Il n’a plus joué à un niveau élevé et avec régularité. Il a été acheté comme l’homme de la renaissance et, au contraire, les chiffres parlent d’eux-mêmes.» Un bon tacle de la part de l’ex-dirigeant.