Le PSG fait très mal à l’OL

26 : c’est le nombre de buts marqués par le PSG rien que sur ses 7 derniers matchs. Un véritable rouleau-compresseur, dont la dernière victime en date se nomme Brest, terrassé 7-0 cette semaine en Ligue des Champions, et 18-3 sur l’ensemble des quatre confrontations de la saison face à Paris. C’est avec plus de doutes que de certitudes que l’OL s’avance donc vers ce choc du dimanche soir, qui l’opposera à son tour aux hommes de Luis Enrique.

Avec déjà 10 points d’avance sur leur dauphin marseillais en Ligue 1, les Parisiens ont de la marge sur le reste du monde. Et chaque week-end qui passe semble confirmer cette impression générale d’une équipe en pleine mutation, capable aussi d’élever son niveau lors de ses échéances continentales. Manchester City, Monaco ou Brest, ont tous été corrigés ces dernières semaines, et même si le match face à l’OL s’annonce un peu plus serré, on ne voit pas comment le verrou lyonnais pourrait rester intact en 90 minutes. Pour profiter de ce OL-PSG, le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue jusqu’à 85 € + 15 € offerts sans dépôt pour toute nouvelle inscription**. Parions Sport en Ligne est N°1 sur les cotes du PSG et de l’OM.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport en Ligne pour cette rencontre, voici les trois cotes OL-PSG*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Le PSG l’emporte 2-1, coté à 7,70

Depuis Auxerre début décembre (0-0), personne n’a été en mesure de garder sa cage inviolée face au PSG. Et en l’état actuel des choses, on ne voit pas pourquoi les mêmes causes ne produiraient pas les mêmes effets contre Lyon, et même contre n’importe qui. Avec la confiance engrangée par Kvara cette semaine face à Brest, la folle dynamique de Dembélé malgré deux derniers matchs sans marquer, l’émergence de Doué, la fiabilité de Ramos, ou le retour en forme de Barcola, Paris a trop de raisons de marquer, et l’OL trop de raisons de céder. Pour le PSG, cette sortie s’annonce toutefois plus équilibrée que les dernières, face à un OL version Fonseca requinqué, plus solide, et plus efficace dans les deux surfaces. Une victoire 2-1 des Parisiens, cotée à 7,70, semble être un bon compris. En plaçant 85 € pour votre premier pari et s’il est gagnant, vous gagnerez par exemple 654,5 + 85 € en crédits de jeu, soit 739,5 €. Ce qui n’est pas négligeable, sachant que le pari vous sera remboursé en crédit de jeu s’il est perdant.

João Neves passeur décisif, coté à 4,20

Si cet OL - PSG aura des allures de choc pour tout ce qu’il représente, il devrait aussi nous offrir quelques duels à distance alléchants. On peut notamment penser à celui entre Rayan Cherki et João Neves, qui se tirent la bourre en haut du classement des passeurs du championnat. Avec 7 offrandes chacun (comme Moses Simon), les deux phénomènes confirment leur nouvelle mutation. L’un réalise sa meilleure saison à l’OL, quand l’autre est devenu indiscutable dès sa première saison dans un top club européen. Au regard de sa dynamique actuelle et de la configuration du match qui devrait voir le PSG contrôler le ballon, on serait justement bien tenté de parier sur une passe décisive du Portugais. Vous pouvez bénéficier d’une belle cote à 4,20 en pariant sur une offrande de Neves.

Mikautadze buteur, coté à 3

Pas de mauvais joueur, juste des mauvais contextes. Cette phrase doit résonner avec force dans l’esprit de Georges Mikautadze, à qui il était parfois reproché de briller par sa maladresse, plus que par ses buts. Mais depuis l’arrivée de Paulo Fonseca à l’OL, le Géorgien retrouve des couleurs et reste même sur 2 buts lors de ses 2 derniers matchs, contre Reims, puis Montpellier. De quoi nourrir son capital confiance, et ses chiffres, lui qui totalise désormais 6 buts en Ligue 1 cette saison. Il pourrait remettre ça dès dimanche soir face à Paris, club contre lequel il avait d’ailleurs marqué en décembre, malgré la défaite de l’OL au Parc (3-1). Si vous pariez 85€ sur un but du Géorgien, coté à 3, vous gagneriez 255 euros + 85€ en crédit de jeu, soit 340€.

