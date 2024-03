Mohamed Bamba, la nouvelle arme fatale du FC Lorient

L’Olympique Lyonnais ne pourra pas dire qu’il n’a pas été prévenu. En déplacement du côté du Moustoir ce samedi (17h), le club emmené par Pierre Sage croisera la route de Mohamed Bamba, la nouvelle sensation des Merlus. Arrivé cet hiver seulement en provenance de Wolfsberger en Autriche contre un chèque de 5 M€, l’Ivoirien de 21 ans explose tous les temps de passage. En seulement six matchs de Ligue 1, l’attaquant a déjà frappé 6 fois, soit un éclair toutes les 70 minutes. C’est mieux que personne depuis son arrivée en France.

Un départ canon et inattendu qui le place au rayon des plus grands passés par notre championnat au XXIe siècle. Avant lui, seuls Zlatan Ibrahimovic et Mario Balotelli ont fait mieux, inscrivant 6 buts lors de leurs 5 premiers matchs de L1. Bamba est lui dans les temps de passage de Neymar, lui aussi six fois buteur lors de ses six premières sorties avec le PSG. Le Havre, Metz, Reims, Strasbourg et même Rennes le week-end dernier ont tous été victime de l’attaquant de 22 ans. De quoi recevoir les compliments de son entraîneur.

Régis Le Bris à propos de Bamba : «il nous donne ce petit plus pour gagner les matchs»

«C’est un attaquant complet. C’est ce qui nous a plu quand on l’a observé, expliquait Régis Le Bris après le succès à Strasbourg le 18 février dernier. Il a cette volonté d’adhérer à un collectif. Il a une générosité dans la profondeur, cette capacité à prendre les espaces, à attaquer le dos des défenseurs, soit sur de grands espaces ou des petites courses. Il a cette justesse de déplacement qui lui permet d’être au bon endroit et puis de finir. Il est toujours très discipliné sur le plan défensif. Il y a très peu de régulation dans ce qui lui est demandé. Et il progresse aussi dans son jeu combiné.»

Les résultats s’en ressentent. Depuis la venue de Bamba, Lorient a remporté 4 matchs, soit 2 de plus que sur l’ensemble de la première partie de saison, fait un nul, et a perdu contre Nantes. Alors que les Morbihannais semblaient filer en Ligue 2, voilà qu’ils occupent la 13e place avec deux points d’avance sur la zone rouge. «Il a de la générosité parce que c’est un garçon altruiste. Il donne beaucoup pour l’équipe. Quand vous donnez, vous recevez. Il a commencé son intégration dans l’équipe de cette manière-là, avec beaucoup de réserve et de générosité. On a envie de le suivre et il nous donne ce petit plus pour gagner les matchs.»

Lorient se frotte les mains

Bamba sera à nouveau à la manœuvre face à l’OL. Touché à l’épaule et sorti en fin de match au Roazhon Park, l’international ivoirien (1 sélection, 1 but) était incertain tout au long de la semaine. Un atout non négligeable pour son équipe qui ne peut déjà plus se passer de lui. La défense lyonnaise, en recherche de confiance après la lourde défaite face à Lens le week-end dernier, ne devra pas le lâcher une semelle au risque de le voir améliorer ses statistiques déjà bluffantes. «C’est quelqu’un qui est promis à un bel avenir», assure Le Bris. Si Bamba poursuit sur sa lancée, nul doute qu’il sera compliqué de le conserver très longtemps.