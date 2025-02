Liga : Getafe poursuit sa belle série face à Alavés

Getafe respire mieux en 2025. Après un début de saison horrifiant, le club de la banlieue de Madrid retrouve le sourire, et cela se traduit par des résultats plutôt bons en championnat depuis le début de l’année. C’est simple, les hommes de José Bordalás n’ont toujours pas perdu en Liga sur cette période et continuent de surfer sur leur excellente dynamique, en atteste ce nouveau succès décroché aux dépens d’Alavés ce dimanche (0-1).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 14 Getafe 27 23 +1 6 9 8 18 17 18 Alavés 21 23 -10 5 6 12 25 35

L’unique but de cette rencontre était un penalty marqué par l’ancien joueur de Bordeaux, Mauro Arambarri, juste avant la pause (0-1, 44e). Un but ô combien important, qui permet à Getafe de faire un bond à la 14e place du championnat. Les Azulones restent désormais sur cinq matches consécutifs sans défaite en Liga, et ont su retrouver le bon chemn après leur sortie de route face à l’Atlético de Madrid cette semaine en Coupe du Roi (5-0). Alavés est 18e.