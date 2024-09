Malick Fofana, le supersub inattendu de l’OL

À 19 ans, Malick Fofana a tout pour réussir. Doté d’un talent certain pour le football, le Belge a des pieds en or et la tête sur les épaules. Depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais en janvier dernier, les compliments pleuvent concernant l’ancien joueur de La Gantoise. C’est bien simple, toutes les personnes interrogées à son sujet au club nous parlent d’un garçon respectueux, poli et humble. Une vraie pépite sur laquelle comptent les pensionnaires du Groupama Stadium. Ces derniers ont devancé la concurrence, incarnée notamment par le Bayern Munich, pour s’offrir l’un des meilleurs prospects de la génération 2005 lors du mercato d’hiver. Ils n’ont d’ailleurs pas hésité à casser leur tirelire pour réaliser cette opération.

Le joker de luxe de l’OL

En effet, ils ont mis 17M€ sur la table. À ce montant, l’OL pourrait ajouter un maximum de 5M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 20% sur la plus-value d’un éventuel transfert. Mais l’investissement en vaut le coup selon les Rhodaniens qui nous parlent de Fofana comme d’un «très gros talent». Remplaçant à son arrivée, le natif d’Alost a rapidement pris ses marques et conquis tout le monde grâce à ses qualités et son implication. Ainsi, lors de ses six premiers mois entre Rhône et Saône, cet élément polyvalent, capable de joueur aussi bien ailier que piston, a été utilisé à 21 reprises toutes compétitions confondues. Mais Pierre Sage a surtout fait de lui un joker puisqu’il n’a été titularisé que 6 fois.

Ce qui ne l’a pas empêché de marquer 4 buts. Cette saison, le Belge voulait continuer sur sa lancée et essayer de se faire une place dans le onze lyonnais. Mais pour le moment, ce n’est pas vraiment le cas. Apparu à 7 reprises, il n’a été titularisé que 2 fois. Mais il est parvenu à se montrer décisif lors de 255 minutes qu’il a eu à se mettre sous la dent. En effet, il a été passeur décisif à une reprise (pour Gift Orban face à Strasbourg). Bien servi par Rayan Cherki, il a aussi marqué hier en toute fin de rencontre lors du match à Toulouse. Un but qui vaut cher puisqu’il a offert trois points à son équipe (2-1, 95e). Mais le Belge est habitué à endosser ce rôle de joker de luxe.

Pierre Sage croit en lui

En effet, c’est la quatrième fois qu’il trouve le chemin des filets depuis son arrivée à Lyon lorsqu’il débute sur le banc. Après une prestation moyenne jeudi soir face à l’Olympiakos en Ligue Europa alors qu’il était titulaire, Fofana, entré à la 52e, a su répondre de la meilleure des façons dimanche. Mais comme à son habitude, le jeune joueur au visage poupon, héros du match, a été modeste. « Je travaille dur pour toujours aider l’équipe. J’ai marqué. Tout le monde a ses moments, là, c’était pour moi… Ça me fait du bien, c’est mon premier but cette saison.» Il espère en marquer d’autres, lui qui pour beaucoup de supporters de l’OL mériterait clairement une place de titulaire. Mais la concurrence est féroce et Fofana doit aussi se montrer plus décisif quand il débute dans le onze.

Pierre Sage a, en tout cas, toute confiance en lui et son talent. «Pour moi, c’est un joueur qui a le très haut niveau dans son logiciel et qui, aujourd’hui, est en phase de se préparer à ça. Je pense effectivement que le step suivant sera d’être capable de débuter les matches et de maintenir son niveau de performance. Donc, à partir du moment où il aura enchaîné plusieurs bons matchs et que l’on fera les mêmes constats que lorsqu’il sort du banc, on pourra se dire que ça, c’est acquis, et ensuite qu’il enchaîne les matchs. Je pense qu’il aura un très bel avenir.» Maxence Caqueret est aussi emballé par lui. « On le remarque souvent quand il rentre mais je sais qu’il est capable d’être décisif en étant titulaire. C’est juste un petit déclic qu’il doit avoir, et qu’il va avoir bientôt.» De quoi donner des maux de tête supplémentaires à Pierre Sage, qui fait face à un véritable casse-tête lorsqu’il doit composer son onze de départ.