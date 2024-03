Real Madrid : la suspension de Jude Bellingham est connue !

Après la fin de match polémique entre le Real Madrid et Valence (2-2), au cours de laquelle l’arbitre de la rencontre Jesús Gil Manzano avait sifflé la fin de la rencontre pendant une attaque décisive des Madrilènes, les premiers rapports commencent à à être rendus public. Furieux par la décision, Jude Bellingham avait écopé d’un carton rouge. La résolution du Comité de Compétition s’est réuni ce mercredi pour statuer sur les différentes sanctions. Même si le Real Madrid avait défendu son joueur, précisant que l’Anglais n’avait à aucun moment insulté l’arbitre, la ligue espagnole en a décidé autrement.

La suite après cette publicité

Jude Bellingham n’a pas été exempté de la sanction, mais a reçu le minimum, à savoir deux matchs de suspension. Il loupera les duels contre le Celta de Vigo et Osasuna. La Comité de Compétition considère que non seulement leurs paroles sont jugées, mais aussi leur attitude. Dans le procès verbal, l’arbitre avait écrit que Bellingham s’était approché de lui «avec une attitude agressive et en criant». L’article 127 du Code disciplinaire a donc été appliqué, sanctionnant «le fait de s’adresser à l’arbitre avec une attitude de mépris ou d’inconsidération».