PSG : les détails financiers du départ de Thomas Tuchel

La nouvelle a dû le surprendre. Au matin du réveillon de Noël, Thomas Tuchel a été démis de ses fonctions de coach, c'est désormais officiel. Il devrait être remplacé par Mauricio Pochettino et ce à seulement 6 mois de la fin de son contrat. Ce qui lui offre quelques droits, notamment une indemnité de licenciement.

Et Le Parisien a donné quelques détails sur cette rupture de contrat à venir. Ainsi, l'Allemand a obtenu de se voir verser le paiement de tous ses salaires et de toutes les primes d'objectif prévues, même celle liée à une victoire en Ligue des champions. Ce qui portera son pécule de départ à une somme comprise entre 7 et 8 millions d'euros. Un beau cadeau d'adieu.