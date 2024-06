La sensation du championnat marocain Amine Zouhzouh attise les convoitises

Amine Zouhzouh dit Zahzouh. Ce nom ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, il est sur toutes les bouches du côté du Maroc. Le jeune milieu de terrain des FAR de Rabat a réalisé une saison XXL cette année en Botola. Auteur de 9 buts et 10 passes décisives en Botola (et un but en Coupe de la CAF) avec son équipe qui est toujours deuxième du championnat marocain et en course pour le titre, le milieu offensif a surtout marqué les esprits par son style de jeu et sa polyvalence. Très fin techniquement, le natif de Rabat s’illustre aussi par son excellente qualité sur les coups de pied arrêtés.

Et cette saison, il a confirmé tous les espoirs placés en lui. L’année dernière, lorsqu’il évoluait du côté de l’US Touarga, le joueur né en 2000 avait déjà marqué les esprits avec une très belle saison. En 28 rencontres, il avait marqué 9 buts et délivré 5 passes décisives. Une éclosion sur le tard pour le joueur formé à l’Académie Mohamed 6 et issu de la même promotion qu’un certain Azzedine Ounahi. Comme l’international marocain, Amine Zouhzouh avait filé du côté d’Angers en 2019, mais n’avait pas réussi à convaincre le club français. Six mois plus tard, il était de retour au Maroc.

L’OL suit son profil

Depuis, 4 ans ont passé et Amine Zouhzouh semble enfin confirmer tout son talent. À tel point que ses performances lui ont permis d’être pré-convoqué par Walid Regragui lors de ce rassemblement du mois de juin avec le Maroc A. Avec la forte concurrence à son poste, il n’a pas figuré dans la liste finale, mais un départ vers l’Europe pourrait faciliter tout ça. Selon nos informations, Amine Zouhzouh est d’ailleurs très convoité. Sous contrat jusqu’en 2026 avec les FAR, le joueur de 24 ans est dans le viseur de clubs espagnols (Betis, Getafe), allemands (Saint-Pauli) mais aussi français. En effet, l’Olympique Lyonnais s’est montré intéressé par le profil du joueur.

La nouvelle direction en place suit déjà depuis quelques années le jeune joueur marocain et a observé avec intérêt ses performances en Botola. Pour le moment, le dossier est au simple stade d’intérêt du côté de l’OL. En revanche, une première offre est arrivée sur la table du joueur et elle est en provenance de la Russie. Le FK Dinamo Makhatchkala, fraîchement promu en D1 russe, a fait une offre financière très intéressante au joueur. Pour le laisser filer, les FAR demandent entre 1,5 et 2 millions d’euros. Un montant pas excessif pour un joueur de cet âge et avec ce potentiel. Reste maintenant à savoir si cela va convaincre certains clubs de passer concrètement à l’action.