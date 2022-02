Le onze des footballeurs condamnés à de la prison

La suite après cette publicité

Benjamin Mendy en pleine tempête

Visé par les chefs d’accusation de viol et d’agression sexuelle, Benjamin Mendy a été placé en détention provisoire pendant 134 jours avant d'être libéré sous caution. Il a notamment séjourné dans une prison de haute sécurité de Strangeways, à Manchester, classée catégorie A en Angleterre. Le procès du joueur de Manchester City, initialement prévu le 24 janvier 2022, a été reporté à fin juin. Depuis cette sombre affaire, la carrière du joueur de Manchester City est mise entre parenthèses.

Mason Greenwood lâché de toutes parts

L'enfant de Manchester United semblait plutôt bien parti pour marquer l'histoire des Red Devils, mais le gaucher a été stoppé en plein vol. Sur les réseaux sociaux, sa petite amie a publié des terribles clichés d'elle, le visage en sang. Un appel à l'aide qui a été relayée en masse. La police du Grand Manchester s'est alors empressée de prendre en charge l'affaire et a ouvert une enquête. Placé en détention provisoire, le jeune attaquant est suspecté d’agression sexuelle et menaces de mort. Son club de Manchester United a annoncé que son joueur « ne s’entraînera ni jouera avec le club jusqu’à nouvel ordre ».

Ronaldinho, magicien même derrière les barreaux

Magicien du ballon rond, le Brésilien a néanmoins vu cette image écornée par ses frasques nocturnes à répétition qui l'ont sans doute empêché de rester au plus haut niveau jusqu'au bout. Ce n'est qu'une fois avoir raccroché les crampons que les ennuis judiciaires ont démarré pour R10. Après avoir utilisé de faux passeports au Paraguay, l’ex-footballeur brésilien avait été condamné à une peine de prison en mars 2020 et avait passé plus de cinq mois en détention. Sa cote de popularité n'a pas chuté pour autant, tout comme son talent balle au pied. En prison, le Brésilien a pu tâter le cuir et faire plaisir à certains de ses co-détenus.