FC Barcelone : Pep Guardiola présent à la présentation de Xavi au Camp Nou

Officialisée dans la nuit de vendredi à samedi, l'arrivée de Xavi Hernandez sur le banc du FC Barcelone va être couronnée d'une grosse présentation au Camp Nou ce lundi en début d'après-midi, puisque près de 25 000 personnes sont attendues dans l'antre blaugrana pour la première rencontre avec leur nouveau coach. S'en suivra ensuite une conférence de presse, prévue à 13h30, à l'auditorium du stade en compagnie de son président Joan Laporta.

Et parmi les invités prestigieux présents durant la présentation du champion du monde 2010, on y retrouverait son ancien coéquipier et coach au Barça entre 2008 et 2012 Pep Guardiola, aujourd'hui à la tête de Manchester City, à en croire les informations d'AS. Le technicien espagnol était en compagnie du patron du club catalan quelques heures avant la cérémonie à l'occasion d'un tournoi de golf de charité organisé par l'ancien adjoint barcelonais Juan Carlos Unzué afin de récolter des fonds pour la recherche sur la maladie de Charcot.