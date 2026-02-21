PFC : Stéphane Gilli appelle à une remobilisation générale

Après une gifle concédée contre le RC Lens lors de la précédente journée de Ligue 1, le Paris FC doit montrer un meilleur visage au Stadium de Toulouse, samedi, afin de regagner en confiance et surtout s’éloigner de la zone rouge. Stéphane Gilli, le manager francilien, a pourtant confirmé que la semaine avait été compliquée, mais souhaite une réaction contre le Téfécé.

«On a pris une bonne gifle. Il n’y avait pas de sourire et heureusement. Après une défaite 5-0, c’est toujours difficile. On a fait une très bonne semaine de travail, les séances de mardi et mercredi ont été très bonnes. Avant Lens, on restait sur quatre matches sans défaite. Il n’y a pas de colère. On a affronté une équipe de qualité. On va trouver des solutions. S’il y a eu de la tension dans le vestiaire ? C’est partout pareil dans le monde, ceux qui jouent moins sont mécontents. Quand on a des résultats, c’est plus facile. Quand il n’y en a pas, ça l’est moins. Mais il n’y a pas de crispations». Le PFC va devoir réagir.