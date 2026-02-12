Manchester United : Sir Jim Ratcliffe déclenche un scandale raciste en Angleterre

Depuis qu’il est devenu le patron de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe ne fait pas vraiment l’unanimité autour de lui. Certes, l’équipe entraînée désormais par Michael Carrick a retrouvé le sourire et une quatrième place au classement après quatre victoires et un nul en Premier League, mais le boss d’INEOS n’est pas très populaire. Ratcliffe s’était déjà distingué en réalisant plusieurs économies dans le budget de MU que certains ont jugé mesquines. Cette fois, le milliardaire fait scandale chez les Red Devils pour ses récents propos sur le Royaume-Uni et le thème de l’immigration.

«On ne peut pas avoir une économie avec neuf millions de personnes bénéficiant d’allocations sociales et un afflux massif d’immigrants. Je veux dire, le Royaume-Uni a été colonisé. Cela coûte trop cher. Le Royaume-Uni a été colonisé par les immigrants, n’est-ce pas ? Je veux dire, la population du Royaume-Uni était de 58 millions d’habitants en 2020, elle est aujourd’hui de 70 millions. Cela représente 12 millions de personnes supplémentaires», a-t-il déclaré au micro de Sky. Des propos qui ont logiquement provoqué un tollé de l’autre côté de la Manche, au point de forcer le Premier ministre anglais, Sir Keir Starmer, à sortir du silence sur ses réseaux sociaux. «Offensant et déplacé. La Grande-Bretagne est un pays fier, tolérant et diversifié. Jim Ratcliffe devrait présenter ses excuses.» Maire charismatique de Manchester, Andy Burnham s’est lui aussi fendu d’un communiqué pour dénoncer ces dires.

Des propos qui scandalisent certains supporters de MU

«Ces propos vont à l’encontre de tout ce que Manchester a toujours représenté : un lieu où des personnes de toutes origines, de toutes confessions et sans confession se sont unies au fil des siècles pour bâtir notre ville et nos institutions, dont le Manchester United FC. Réclamer une limitation de l’immigration est une chose, dépeindre ceux qui viennent ici comme une force d’invasion hostile en est une autre. Ces propos sont inexacts, insultants et incendiaires, et doivent être retirés. Les footballeurs venus du monde entier pour jouer dans le Grand Manchester ont enrichi la vie de notre région, tout comme les nombreuses personnes travaillant au sein du NHS (système de santé publique britannique, ndlr) et dans d’autres services et secteurs essentiels. Nous apprécions leur contribution, en tant que région réputée pour son accueil chaleureux. Si une critique est nécessaire, elle devrait s’adresser à ceux qui ont peu contribué à notre vie ici et qui, au contraire, ont passé des années à piller les ressources de l’une de nos institutions les plus prestigieuses.»

Empêtré dans ce scandale raciste, Ratcliffe n’a pas uniquement provoqué la consternation de l’opinion publique et de la classe politique. Il a également provoqué des remous au sein de Manchester United. Le Club des supporters musulmans de Manchester United (MUMSC) a lui aussi publié un communiqué cinglant sur son compte X. «Nous sommes profondément préoccupés par les propos récents décrivant le Royaume-Uni comme ayant été « colonisé » par les immigrés, et par les références positives à des personnalités politiques dont la rhétorique sur l’immigration et les minorités est depuis longtemps source de division. Le terme « colonisé » n’est pas neutre. Il fait écho au langage fréquemment utilisé par l’extrême droite, qui présente les migrants comme des envahisseurs et des menaces démographiques. Une telle rhétorique a des conséquences bien réelles. Le Royaume-Uni a connu une augmentation constante des crimes haineux ces dernières années, notamment une hausse de l’islamophobie, de l’antisémitisme, des agressions racistes et de l’hostilité envers les migrants et les personnes de couleur. Le discours public façonne les comportements. Lorsque des personnalités influentes adoptent un langage qui reprend les arguments extrémistes, elles risquent de légitimer les préjugés et d’aggraver les divisions. Manchester United est un club international fondé sur la diversité de ses joueurs, de son personnel et de ses supporters, issus de tous les horizons, de toutes les confessions et de toutes les ethnies. La force de notre club, et de notre pays, réside dans cette diversité. Le débat sur la politique d’immigration est légitime. Mais cela doit se faire de manière responsable, sans propos qui excluent des communautés ou renforcent des discours associés à l’intolérance. Nous sommes solidaires de toutes les communautés qui rejettent le racisme, l’antisémitisme, l’islamophobie et la haine sous toutes ses formes, et nous appelons à un leadership qui rassemble plutôt que qui divise». Affaire à suivre.