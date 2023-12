CdM 2022 : Emiliano Martinez se moque du penalty raté d’Aurélien Tchouameni

L’image de son arrêt du pied face à la reprise de volée de Randal Kolo Muani en finale de la Coupe du monde 2022 est l’un des moments les plus traumatisants de l’histoire pour les supporters de l’équipe de France. Auteur de célébrations jugées provocatrices à l’issue du sacre de l’Albiceleste, Emiliano Martinez s’est déjà exprimé à plusieurs reprises sur cette journée mémorable. Près d’un an plus tard, le portier d’Aston Villa est encore revenu sur cette finale à l’occasion du reportage argentin «Campeones: un año después».

Et le gardien de 31 ans a évoqué la séance de tirs aux buts face aux Bleus et notamment le penalty manqué d’Aurélien Tchouaméni, juste après avoir stoppé la tentative de Kingsley Coman. «Regardez-moi la tête de ce gamin, dites-moi qu’il n’est pas nerveux. J’ai vu depuis mon but qu’il était mort. Il regardait les gens, il était très nerveux. Et je me suis dit que s’il ratait, ils étaient quasiment finis et on serait champions», a-t-il lâché. Le milieu de terrain madrilène appréciera…