RB Leipzig : une légende du club va partir cet hiver

En réalisant un mercato estival basé sur le recrutement de jeunes joueurs prometteurs, le RB Leipzig a cherché à rajeunir son effectif. Un pari qui porte ses fruits : quatrièmes de Bundesliga, les hommes de Marco Rose sont en embuscade derrière le duo de tête composé du Bayer Leverkusen et du Bayern Munich. Un début de saison convaincant qui pourrait amener les dirigeants du RasenBallsport à poursuivre sur cette lancée.

Ce lundi, une nouvelle de Bild confirme cette théorie. Auteur de 136 buts en 318 matches avec le RBL, Emil Forsberg va quitter le club cet hiver. En effet, comme l’indique le média allemand, le meneur de jeu suédois de 31 ans va rester dans la sphère Red Bull en rejoignant les New York Red Bulls. Arrivé en 2014 en Allemagne, Forsberg n’était plus considéré comme un titulaire aux yeux de Rose cette saison et son contrat expirait en 2025.