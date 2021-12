Le tirage intégral des barrages de la Ligue Europa !

C'est le grand jour ! Si le tirage au sort des 1/8es de finale a cristallisé toutes les attentions et fait déjà polémique, il y avait aussi ce lundi le tirage des barrages pour la phase à élimination directe de l'UEFA Europa League 2021/22 qui se tenait à la Maison du football européen à Nyon. Des matchs qui se disputeront le 17 février pour les matches aller et le 24 février pour les matches retour. On rappelle que les équipes du premier chapeau joueront leur retour à la maison.

Vous n'êtes pas sans savoir qu'aucun club français n'est concerné par ce barrage puisque l'OL et l'AS Monaco ont terminé premiers de leur groupe et ne sont donc pas concernés par ce tirage. Même chose pour le PSG et le LOSC qui ont validé leur ticket pour les 1/8es de finale de la Ligue des Champions. Les deuxièmes de groupes de l'UEFA Europa League sont tirés contre les équipes troisième place de la phase de groupes de l'UEFA Champions League. À noter que les deuxièmes de la phase de groupes de l'UEFA Europa League jouent le match retour à domicile et que les clubs d'un même pays ne peuvent se rencontrer.

Un choc Barça-Naples en barrages de Ligue Europa !

Une fois n'est pas coutume, les barrages s'annoncent relevés puisque de prestigieux clubs sont en lice, à commencer par le FC Barcelone reversé en Ligue Europa après son parcours catastrophique en C1. Et c'est le Napoli qui va se dresser sur la route des Blaugrana. Le pire tirage possible, d'autant que la rencontre se déroulera à l'aller au Camp Nou. Constat un peu différent pour le Borussia Dortmund qui affrontera les Glasgow Rangers et même pour l'Atalanta Bergame qui affrontera l'Olympiacos. À noter également le joli choc entre le FC Porto et le FC Séville, deux équipes qui ont déjà remporté à plusieurs reprises la compétition.

Autant dire qu'on risque de se régaler au niveau des affiches qui lanceront cette année 2022. On rappelle également qu'en cas d'égalité sur les deux confrontations, la règle des buts à l'extérieur qui compte double n'est plus valable et tout se jouera donc lors d'une prolongation et d'une éventuelle séance de tirs au but. À noter que les vainqueurs de ces matches retrouveront les vainqueurs des groupes de phase de poule de Ligue Europa en 1/8e de finale de C3. Le programme TV de ces barrages de la Ligue Europa s'annoncent d'ores et déjà plus que prometteurs ! Alors, rendez-vous dès la mi-février.

Le tirage au sort complet des Barrages de la Ligue Europa :