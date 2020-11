Borussia Dortmund : nouvelles révélations sur le dossier Erling Haaland

Recruté la saison passée par le Borussia Dortmund, Erling Haaland (20 ans) ne cesse de confirmer qu’il est l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération. Par exemple, en Bundesliga, le Norvégien affiche un bilan de 18 buts inscrits en 20 matches. En Ligue des Champions, c’est encore mieux puisqu’il totalise 12 réalisations marquées en 10 apparitions depuis la saison dernière (sous le maillot de Salzbourg et du BVB).

Le BVB dément pour la clause

Autant dire que les Marsupiaux se frottent les mains après l’avoir récupéré contre 20 M€ (sans compter toutefois les généreuses commissions versées à l’agent et au père du joueur et le salaire du buteur estimé à 8 M€/an). Cependant, face à l’excellent rendement du Scandinave, beaucoup se demandent si Dortmund pourra le retenir très longtemps. Une interrogation d’autant plus persistante qu’une rumeur annonce qu’une clause insérée dans le contrat d’Haaland (qui court jusqu’en 2024) lui permettrait de plier bagage durant l’été 2021.

Info ou intox ? Le sujet Haaland fait beaucoup parler. Car en Espagne, il se dit que le Real Madrid serait très intéressé. Enfin, le directeur sportif de Salzbourg, l’ancien club de l’attaquant, y est même allé de son pronostic en déclarant qu’il voyait bien son ex-protégé filer du côté de Liverpool. Ce mercredi, le directeur sportif du BVB, Hans-Joachim Watzke, a tenu à mettre les points sur les i concernant cette fameuse clause lors d’une interview accordée à Sport Bild.

Le Bayern explique pourquoi il n'a pas voulu d'Haaland

« Il n'y a pas d'accord de ce genre et ce n’est pas le but. Le but est de convaincre les joueurs (ciblés) de votre projet. Nous souhaitons clairement qu'Erling reste avec nous plus longtemps et nous voulons le convaincre lui et son conseiller. Je suis assez confiant à ce sujet aussi. Je pense qu'Erling se sent très à l'aise au BVB. Il a définitivement fait le bon choix l'hiver dernier en nous rejoignant. Personnellement, je pense que ce serait une erreur de partir après si peu de temps (passé au club) ». Haaland sera-t-il sensible au discours des Borussen ? L’avenir nous le dira.

Enfin, dans son interview du jour, Sport Bild a également eu l’occasion de revenir sur l’un des moments de la carrière du Norvégien : son arrivée avortée au Bayern Munich. Et pour l’expliquer, Karl-Heinz Rummenigge a bien voulu prendre la parole. « Lorsque Haaland est allé à Dortmund, il y a un an, cela avait du sens : le BVB avait besoin de renforcer ce poste. Mais si vous avez Robert Lewandowski, cela n'a pas de sens de recruter Haaland et de le faire patienter. Je pense aussi que Robert restera longtemps avec le Bayern. Il travaille son corps de la manière la plus professionnelle que quiconque dans le monde. Je pense qu'il terminera sa carrière à Munich. Robert se sent bien, il sait qu’ici c'est chez lui. Que Haaland joue actuellement Dortmund est parfaitement logique ». Voilà qui est dit !