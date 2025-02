Neymar pense déjà à un retour en Europe !

Cette fois c’est fait ! Neymar est bel et bien de retour à Santos, 12 ans après avoir quitté son club formateur et le Brésil pour s’envoler en direction du FC Barcelone, et devenir pour un temps l’un des meilleurs joueurs du monde. Le meneur de jeu a bien entendu récupéré le numéro 10, celui qu’il portait déjà lors de son départ en 2012. Pour permettre ce retour en grande pompe, il a dû résilier son contrat du côté d’Al-Hilal pour signer en faveur du Peixe. Dans la foulée de son retour, le club a organisé une conférence de presse particulièrement suivie au Brésil.

On a retrouvé un Neymar passé par toutes les émotions, tout sourire pour évoquer cette nouvelle aventure et la Seleçao, en larmes pour parler de son père et parfois plus sérieux à l’évocation de son contrat. Il a signé pour six mois seulement assorti à un salaire un peu particulier. Il sera essentiellement rémunéré sur ses droits à l’image et ce pour deux raisons. D’une part, Santos n’a pas les moyens du PSG ni des Saoudiens. D’autre part, le club se protège aussi en cas de grave blessure de la star ou d’un événement l’empêchant de jouer. Neymar préfère pour le moment voir le verre à moitié plein.

Un retour possible en Europe dans six mois ?

«Santos m’a donné l’opportunité de revenir, j’ai évidemment abandonné beaucoup de choses pour être ici. C’était une rencontre parfaite à ce moment-là alors que c’était inimaginable, mais c’est arrivé, assure la star. Nous avons fait un contrat de six mois. Évidemment, il peut être prolongé, on ne sait pas ce que demain nous réserve. Il y a deux mois, je n’imaginais même pas que je serai là, les choses vont très vite. C’est un contrat de six mois qui peut être prolongé, et c’est à moi de m’y consacrer à 100%. Je suis revenu pour jouer, être heureux, marquer des buts et aider l’équipe de la meilleure façon possible.»

Ce contrat de six mois pourrait d’ailleurs être facilement prolongé, jusqu’à la Coupe du monde 2026 mais personne ne souhaite prendre ce risque pour le moment. Il faut déjà retrouver le rythme de la compétition, chose qui n’est pas encore gagnée d’avance après des mois d’arrêt. UOL affirme même que le club est prêt à se renforcer dans les mois à venir pour convaincre l’ancien Parisien de rester encore un peu plus. Le joueur lui-même pourrait amener avec lui des investisseurs mais la presse brésilienne va plus loin dans ses révélations. Si jamais son contrat venait à ne pas être prolongé, Neymar envisage déjà un retour en Europe cet été. Il estime que c’est sa meilleure chance pour se présenter dans les meilleures conditions au Mondial 2026.