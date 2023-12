Strasbourg a prévu un gros budget pour le mercato d’hiver

55 M€! Cet été, Strasbourg a investi comme jamais sur le marché des transferts. Saïdou Sow a débarqué en provenance de Saint-Etienne (3 M€), puis le duo Dilane Bakwa-Junior Mwanga est arrivé en provenance de Bordeaux (10 M€ chacun), Emanuel Emegha transféré du Sturm Graz (13 M€) et surtout Abakar Sylla, recruté pour 20 M€ du Club Bruges. L’argent de BlueCo est passé par là. Nouveau propriétaire du club depuis la fin juin, le consortium américain apporte également par sa proximité avec Chelsea. Le grand espoir brésilien Angelo a été prêté au Racing par les Blues.

Des investissements qui pour le moment ne donnent pas satisfaction. Après 13 journées, le club alsacien ne compte que trois victoires et occupe une très préoccupante 15e place, un point devant le barragiste théorique Lorient et trois sur Clermont, premier relégable virtuel. Patrick Vieira, arrivé cet été, est déjà contesté depuis un moment par une partie des supporters. Il ne parvient pas à trouver la bonne formule avec ses nouvelles recrues, toutes très jeunes et pas forcément destinées à se battre pour le maintien. C’est pourtant cela le principal objectif.

Des recrues estivales décevantes

Aucune n’a réussi à s’intégrer dans le onze de départ. Sylla n’a plus démarré un match depuis le 3 septembre, alors que Sow n’a toujours pas disputé la moindre minute. Mwanga a attendu la fin septembre pour enfin jouer et connu sa première titularisation le 6 octobre. Pour sa part, Bakwa joue mais n’a pas aligné la moindre statistique à ce poste d’ailier. Emegha est lui très irrégulier (2 buts en 10 matchs), tout comme Angelo, capable de fulgurances (2 passes décisives en 12 rencontres), comme de passer complètement à côté.

Le Racing va pourtant poursuivre cette politique de recruter jeune, à l’image de ce fait Red Bull à Salzbourg et Leipzig. D’après L’Equipe, la direction a prévu un budget de 30 M€ à 35 M€ et a ciblé les postes qu’elle souhaite renforcer. Un latéral gauche est souhaité, d’autant qu’Eduard Sobol (22 minutes de jeu cette saison), recruté à l’hiver 2023, est invité au départ. Patrick Vieira aimerait également densifier l’attaque avec des éléments pouvant jouer sur les côtés, et la défense centrale car Sylla et Sow vont probablement disputer la CAN, respectivement avec la Côte d’Ivoire et la Guinée.

Strasbourg va mettre des moyens cet hiver

Ce n’est pas tout. Strasbourg compte aussi jouer sur le réseau BlueCo pour se renforcer dans l’entrejeu. La presse anglaise a récemment rapporté que Chelsea allait rappeler Andrey Santos (19 ans) de son prêt à Nottingham Forest. Le milieu de terrain brésilien, qui dispose du même agent qu’Angelo, ne joue pas du tout chez les Reds (7 minutes de jeu). Un nouveau prêt à Strasbourg est à l’étude mais pour cela il faudra stopper le prêt d’un autre joueur. Le club londonien a déjà atteint son quota de 7 prêtés à l’étranger. L’Equipe explique que ce dossier n’est pas prioritaire en Alsace. Et puis un peu d’expérience ne ferait pas de mal.