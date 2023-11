Chelsea veut rappeler une pépite prêtée en Angleterre

Il y a du mieux. Avant la trêve, Chelsea a connu une semaine agitée entre la victoire exceptionnelle face à Tottenham (1-4) et le nul au scénario incroyable contre Manchester City (4-4) en Premier League. Un signe qui montre que l’équipe de Mauricio Pochettino est sur la bonne voie, lui qui semble avoir trouver un bout d’alchimie au milieu avec Caicedo, Enzo et Gallagher. Mais un autre milieu de terrain pourrait être rapatrié dès cet hiver dans le sud-ouest de Londres.

The Standard rapporte en effet qu’Andrey Santos pourrait revenir à Chelsea en janvier. Prêté pour la saison 2023-2024 à Nottingham Forrest, le Brésilien ne joue pas. Pourtant excellent lors de la pré-saison des Blues où il s’était fait remarquer, on pouvait imaginer l’ancien de Vasco da Gama exploser dans un club où il allait avoir sans doute plus de temps de jeu. Mais c’est tout le contraire. Le joueur de 19 ans n’a disputé que 96 minutes sous Steve Cooper, qui préfère des hommes plus expérimentés. Reste à savoir si Andrey Santos retournera à Chelsea pour intégrer l’effectif ou s’il sera envoyé dans une autre équipe pour la deuxième partie de saison.