La presse espagnole ravie de refourguer Ousmane Dembélé au PSG, le Real Madrid fonce sur un champion du monde français

Le PSG négocie avec Dembélé

Ousmane Dembélé continue de faire parler de lui. Les dirigeants de FC Barcelone font tout leur possible pour s’en débarrasser avant ce soir minuit. Après avoir été annoncé du côté de Manchester United et Chelsea, c’est au PSG qu’il devrait signer selon les journaux catalans. «Le Barça et le PSG négocient le transfert de Dembélé» écrit Sport sur sa Une. C'est l'agent du joueur, Moussa Sissoko, qui a donné le feu vert à Mateu Alemany pour faire signer l'ailier français. «Dembélé au PSG» annonce avec assurance Mundo Deportivo dans ses pages intérieures. Le Barça et le club français étudient un échange «express» pour faire revenir le tricolore en Ligue 1. Et s'il part, les Blaugranas auraient les finances nécessaires pour faire venir Pierre-Emerick Aubameyang comme l’explique le Daily Mail. Le Barça et Arsenal ont pratiquement conclu un accord pour le prêt du Gabonais.

Corentin Tolisso pisté au Real

Un autre Français est annoncé sur le départ, c'est Corentin Tolisso. «L’option Tolisso» titre AS ce matin . Le journal affirme qu'en Allemagne, le Real a une porte ouverte pour faire venir le milieu de terrain français du Bayern, en fin de contrat l'été prochain. Carlo Ancelotti, qui a connu le Français au Bayern, apprécie toujours son profil. Les négociations ont débuté, aucun montant n’a été évoqué. Le club munichois préférerait le vendre plutôt que de le voir partir en fin de contrat à Madrid comme David Alaba a pu le faire cet été. Pour rappel, le Bayern avait dépensé 41,5 millions d’euros pour arracher le champion du monde à l’Olympique Lyonnais.

La Juventus continue son mercato de folie

La Juve est sur tous les fronts ces dernières heures pour recruter. «Déchaîné !» titre Tuttosport ce matin. Avec les ventes de Kulusevski et Bentancur à Tottenham, les bianconeri pourraient faire venir de nouveaux milieux de terrain. Au lieu de choisir entre Denis Zakaria et Naitan Nandez, ils peuvent signer les deux. Selon le Corriere dello Sport, Zakaria a passé sa visite médicale hier, son officialisation pourrait survenir dans peu de temps. La Juve va aller «jusqu’au bout» de ce mercato comme l’annonce La Gazzetta Dello Sport sur sa première page.