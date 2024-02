Liverpool : la sortie tranchée de Jürgen Klopp sur Kylian Mbappé

Les réactions affluent ces dernières heures. Alors que Kylian Mbappé a annoncé au PSG son départ en fin de saison, le monde du football ne cesse de réagir. Dans cette optique, Luis Enrique et Carlo Ancelotti n’ont pas souhaité en dire plus mais d’autres entraîneurs se sont montrés plus bavards. C’est notamment le cas de Jürgen Klopp. Plus détendu concernant les questions liées au mercato, celui qui a d’ores et déjà indiqué qu’il quitterait Liverpool en juin prochain est revenu sur le dossier Mbappé. Pour rappel, le nom du numéro 7 parisien a souvent été évoqué chez les Reds.

Face aux journalistes de Sky Germany, le technicien allemand de 56 ans a cependant affirmé qu’il ne pensait pas que le club de la Mersey soit sur les rangs pour tenter d’attirer le Français. «Nous en rigolons. Je peux dire que c’est un très bon joueur, mais les conditions financières liées à sa venue ne nous conviennent pas du tout. Je n’aimerais pas gâcher l’histoire dès maintenant… Mais de ce que je sais, il n’y a rien. C’est possible que quelqu’un au club prépare quelque chose et veuille me surprendre. Mais ce n’est pas arrivé pendant mes huit ans au club. Ce serait une première». Voilà qui est dit !