PSG : Luis Enrique craint le match piège à Saint-Brieuc

En déplacement sur la pelouse du Stade Briochin, le Paris Saint-Germain entre dans une période charnière de sa saison, avec des chocs en Ligue des Champions contre Liverpool et en Ligue 1 contre Lille. Malgré ce calendrier chargé, l’entraîneur du PSG Luis Enrique ne veut pas prendre à la légère ce match contre les Bretons, pensionnaires de National 2, et le prépare avec une grande attention.

La suite après cette publicité

«La majorité des équipes de Ligue 1 ont été éliminés, on a souffert contre Espally et Le Mans. Il n’est pas possible de se détendre, on espère avoir de bonnes conditions de terrain, mais c’est sûr que nous allons souffrir demain, c’est la difficulté de la Coupe de France. Ce sont différentes compétitions. Peu importe qui joue et contre qui, l’équipe montre des signes de comportement positifs», a développé l’ancien coach du FC Barcelone. D’autant que Saint-Brieuc a éliminé Nice et le Havre un peu plus tôt dans la compétition. Faire tomber les têtes de plus gros ne leur est donc pas impossible.