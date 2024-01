Chelsea : Mauricio Pochettino répond cash sur Thiago Silva

En fin de contrat en juin prochain, Thiago Silva (39 ans) a fait un point hier sur son avenir. «C’était très rapide et je suis heureux à chaque fois que je joue ici. C’est différent, spécial et émouvant. Je sais qu’à chaque match qui se termine, j’ai l’impression que ma carrière se termine, donc ça me rend un peu triste. Mais je suis content de la performance sur le terrain, ce qui est le plus important.» Courtisé par Fluminense au Brésil, l’ancien capitaine du PSG n’a pas encore tranché.

En conférence de presse, son entraîneur, Mauricio Pochettino, a été invité à commenter la situation de son joueur. «Je n’ai pas entendu ce qu’il a dit après le match. Nous n’avons pas parlé de la saison prochaine. Comme je n’ai pas entendu, je ne sais pas ce que je peux dire à ce sujet. Il est le seul à savoir, ainsi que le club, si ce sera sa dernière saison ou non.» La réponse du coach argentin, qui reste évasif, n’a pas de quoi rassurer l’ancien joueur de l’AC Milan.