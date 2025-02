MU, Aston Villa : Marcus Rashford a déjà fait son choix pour l’été prochain

C’est la photographie classique d’un club qui va mal. Un joueur rejoint Manchester United ? Il semble avoir perdu les qualités qui lui ont valu ce transfert. Un joueur décevant quitte Manchester United ? Il revit instantanément dans le club qui a choisi de le relancer. C’est le cas d’Antony au Betis Séville par exemple, et bien sûr de Marcus Rashford à Aston Villa. Aston Villa, un club qui va bien, avec un entraîneur bien en place, Unai Emery, et un schéma de jeu clair.

La suite après cette publicité

Rashford n’est pas devenu en un mois l’élément clé des Villans, mais ses premiers pas ont été très encourageants. Apparu dans 4 matches de Premier League, il a délivré deux passes décisives. Au-delà de cet apport, il a fait forte impression auprès de ses nouveaux coéquipiers qui découvrent un joueur impliqué aux entraînements, bien loin de l’image dépeinte par son ancien club Manchester United.

Rashford a tranché

La reprise en main de Marcus Rashford se déroule bien, et l’international anglais de 27 ans est visiblement heureux de la tournure prise. A tel point qu’il a déjà pris sa décision pour l’été prochain, selon The Sun. En effet, il souhaiterait poursuivre l’aventure avec Aston Villa au-delà de son prêt actuel. Une option d’achat existe d’ailleurs, à hauteur de 50 M€.

La suite après cette publicité

Si Aston Villa est toujours en course en Ligue des Champions, avec un 8e de finale à disputer contre Bruges, il n’est cependant que 10e de Premier League, et aura du mal à se qualifier de nouveau pour la C1. Cela ne semble pas déranger Rashford, prêt à s’investir sur du plus long terme avec le club de Birmingham. A moins que sa renaissance ne se confirme et incite d’autres clubs plus huppés à passer à l’action l’été prochain.