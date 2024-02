C3 : l’OM concède un nul très frustrant face au Shakhtar !

Après la victoire du PSG face à la Real Sociedad lors du 8es aller de la Ligue des Champions ce mercredi, l’Olympique de Marseille jouait aussi en Coupe d’Europe ce jeudi. Mais les Olympiens affrontaient le Shakhtar Donetsk lors des barrages (ou 16es de finale) de la Ligue Europa. Une rencontre entre l’équipe ukrainienne reversée de la C1 après avoir terminé 3e et Marseille, 2e de son groupe en C3. Pour l’occasion, dans cette rencontre qui se disputait à l’extérieur pour Marseille mais au Volksparkstadion d’Hambourg pour le Shakhtar (avec le contexte politique en Ukraine), Gennaro Gattuso misait encore sur son 4-3-3 avec le trio Luis Henrique, Moumbagna et Aubameyang devant. Kondogbia, Ounahi et Harit étaient alignés au milieu de terrain. Et dans la continuité des prestations réalisées ces dernières semaines, l’OM livrait une prestation très décevante en multipliant les imprécisions techniques. Le Shakhtar dominait clairement les débats et aurait même mérité d’ouvrir le score. C’était d’ailleurs le cas après un cafouillage dans la défense marseillaise. Mais l’arbitre de la rencontre décidait de siffler faute pour l’équipe ukrainienne sans laisser l’avantage alors qu’Eguinaldo avait pourtant trouver la faille. Une décision incompréhensible qui sauvait l’OM dans cette première période.

Au retour des vestiaires, Gattuso faisait quelques ajustements dans son équipe, conscient que le Shakhtar se rapprochait dangereusement. Jonathan Clauss jouait un peu plus haut et prenait bien plus son couloir. Amine Harit semblait aussi prendre plus de risques avec le ballon et cela finissait par payer. Parfaitement servi dans la course, Clauss délivrait un excellent centre pour Aubameyang qui n’avait plus qu’à ajuster son plat du pied dans le but vide (0-1, 64e). Le coup parfait pour l’OM qui prenait l’avantage dans cette rencontre. Mais seulement quelques minutes après ce premier but, l’OM retombait dans ses travers et encaissait un but. C’est Matviienko qui profitait d’un gros raté de Clauss dans sa surface pour battre Pau Lopez (1-1, 68e). De quoi enflammer la fin de rencontre et confirmer que l’OM avait de gros soucis défensifs. Mais on pensait que les coéquipiers d’Aubameyang avaient fait le plus dur lorsque le Gabonais, après un exploit individuel, servait Ndiaye qui trouvait le chemin des filets (1-2, 90e). Le hold-up parfait pour Marseille et le premier but européen pour le Sénégalais. Mais c’était sans compter sur le Shakthar qui égalisait sur l’engagement de manière hallucinante (2-2, 90e+3). C’est Eguinaldo qui plaçait sa tête et permettait à son équipe de conserver le nul dans cette rencontre. L’OM devra donc faire bien mieux lors du match retour pour espérer poursuivre son aventure en Europa League. Attention à ne pas avoir de gros regrets…