Mohamed Ihattaren a été arrêté par la police et son domicile a été perquisitionné !

Drôle de carrière que celle de Mohamed Ihattaren. Le milieu offensif néerlandais de 21 ans a vite été étiqueté comme un grand espoir au PSV Eindhoven, mais son comportement et des soucis personnels suite au décès de son père ont eu un effet néfaste dans sa relation avec son club formateur. Parti à la Juventus où il a été prêté à la Sampdoria, il n’a jamais joué pour le club de Gênes et a été porté disparu. Finalement, il y a un an, l’Ajax Amsterdam le relançait via son équipe réserve puis il se rapprochait doucement de l’équipe première, mais là encore les choses ont mal tourné.

Menacé par la mafia pour sa relation avec l’influenceuse Yasmine Driouech avec qui il s’est fiancé puis a rompu ses fiançailles, Mohamed Ihattaren a encore vu sa carrière battre de l’aile et n’a plus joué depuis la pré-saison avec l’Ajax Amsterdam. Il est même officiellement revenu à la Juventus où son contrat court jusqu’en juin 2025. Arrêté par la police d’Utrecht en novembre dernier avant d’être relâché, il aurait été de nouveau eu une visite de la police selon NOS. Son domicile situé à Vleuten aux Pays-Bas a été perquisitionné et le joueur est actuellement détenu par les forces de l’ordre. Il est soupçonné d’avoir agressé son ancienne conjointe d’après les médias néerlandais.

