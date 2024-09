Marseille - Nice : les compositions officielles

L’Olympique de Marseille accueille l’OGC Nice au Vélodrome dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Dauphin du PSG au classement avec 7 points, l’OM est invaincu cette saison et peut prendre provisoirement la tête du championnat en cas de succès. En face, les Aiglons sont actuellement 8e du classement et restent sur une victoire probante 4-1 sur la pelouse d’Angers. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Roberto De Zerbi maintient son 4-2-3-1. En défense, Rongier fait son grand retour en tant que titulaire et occupera le couloir droit de la défense, Murillo passe à gauche et Cornelius ainsi que Brassier forment la charnière. L’autre information, c’est la titularisation de Maupay à la pointe de l’attaque, il sera accompagné par Greenwood et Luis Henrique, Harit en meneur de jeu. De son côté, Franck Haise reste fidèle à son 3-4-3. Le coach niçois titularise Abdelmonem qui profite de la suspension de Bombito en défense centrale. Dans l’entrejeu, Rosario fait son retour et accompagne Ndombele alors que le très en forme Guessand emmènera l’attaque avec Cho et Boga.

Les compositions

Marseille : Rulli - Rongier, Cornelius, Brassier, Murillo - Kondogbia, Hojbjerg - Greenwood, Harit, Luis Henrique - Maupay

Nice : Bulka - Abdelmonem, Ndayishimiye, Dante © - Clauss, Rosario, Ndombele, Bard - Cho, Guessand, Boga

