OM : Manuel Amoros dézingue Basile Boli

L'Olympique de Marseille a achevé sa révolution de palais. Exit Jacques-Henri Eyraud, place désormais à Pablo Longoria à la présidence et Jorge Sampaoli aux commandes du groupe professionnel. Si l'actionnaire majoritaire de l'OM Frank McCourt s'est finalement résigné à se séparer d'Eyraud, cet épisode rocambolesque a laissé des traces dans le microcosme marseillais. Interrogé par Football Club de Marseille, l'ancien défenseur marseillais Manuel Amoros s'en est pris violemment à l'ambassadeur du club olympien Basile Boli. Le mutisme de ce dernier pendant la crise l'a sidéré.

« J’aurais aimé qu’il prenne position et qu’il dise ce qu’il pense de la gestion d’Eyraud, de Longoria. Soit disant il est costaud, il est fier, mais vas y dis ce que tu penses, tu te fais virer, tu te fais virer, tu retrouveras un autre club. Il faut dire ce qu’on pense quelque fois non ? Quand je travaillais à OM TV, à un moment j’ai dit à Labrune que c’était un incompétent. Je me suis fait virer, mais au moins j’ai dit ce que je pensais, » a ainsi confié Amoros visiblement très remonté.