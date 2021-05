Liverpool : l'aveu glacial de Mohamed Salah sur sa situation contractuelle

Mohamed Salah (28 ans) plonge les supporters de Liverpool dans le doute. Etincelant depuis son arrivée à Anfield, en 2017, en provenance de l'AS Rome pour 42 M€, l'international égyptien (69 sélections, 43 buts) affiche des stats impressionnantes (123 réalisations et 45 passes décisives en 198 apparitions sous le maillot des Reds). Cette saison, alors que son équipe est moins bien que les saisons précédentes, l'ancien attaquant de Chelsea cumule 29 buts et 4 offrandes en 46 matchs toutes compétitions confondues.

Et alors que son avenir demeure incertain avec la formation entraînée par Jürgen Klopp, Mohamed Salah a fait savoir, lors d'une interview accordée à Sky Sports diffusée ce samedi, que la prolongation de son contrat, qui court jusqu'en 2023, est au point mort. « Personne ne me parle à propos de ça (sa prolongation, NDLR), donc je ne peux pas vraiment en dire beaucoup à ce sujet. Personne à l'intérieur du club ne me parle à propos de quoi que ce soit alors, je ne sais pas ». Les propos assez glaciaux de Mohamed Salah pourraient raviver les rumeurs autour de son avenir alors qu'il ne laisse pas insensible le PSG, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid. Mohamed Salah avait en tout cas confié en janvier dernier qu'il désirait rester à Liverpool afin de continuer à gagner des titres et à battre des records avec le maillot des Reds.