PSG : Ousmane Dembélé admet avoir une dette envers ses coéquipiers

Arrivé cet été au PSG, Ousmane Dembélé a mis quelques semaines avant de trouver son rythme de carburation. Depuis quelques, l’ailier enchaine les belles performances à l’image de sa dernière sortie contre le LOSC en Ligue 1. Tout doucement, l’ancien joueur du Barça est en train de devenir l’un des chouchous du Parc des Princes et un éléments fédérateur du groupe de Luis Enrique. Pourtant, il l’admet dans un entretien accordé au Parisien, il n’a toujours pas offert le restaurant à ses nouveaux coéquipiers, comme la tradition l’exige lorsqu’une nouvelle recrue arrive au club.

«Non, mais c’est bien de jouer avec des gens avec lesquels tu t’entends. Là, avec les gars, on va parfois au restaurant, on fête les anniversaires… On est allé chez Keylor (Navas) aussi faire un barbecue, comme ça se fait beaucoup dans d’autres clubs. Et puis, il y a un rituel ici : quand un nouveau arrive, il doit payer le resto à toute l’équipe. Moi, je n’ai pas encore payé le mien, admet-t-il en baissant la voix d’un ton rieur. Sur les onze nouveaux, seuls trois ou quatre l’ont fait.» Il va être temps de rectifier cela pour Dembélé et les autres.

