Premier League : Manchester United - Liverpool reporté !

La suite après cette publicité

Alors que le derby d’Angleterre devait débuter à 17h30, la rencontre entre Manchester United et Liverpool avait finalement été décalée à cause des incidents survenus dans l’enceinte de Old Trafford un peu plus tôt dans la journée.

Un temps annoncé en fin de journée, ce choc de la 34ème journée de Premier League est finalement bel et bien reporté à une date ultérieure, comme l’a annoncé Manchester United à l’instant dans un communiqué. «Suite à des discussions entre la police, la Premier League, le Conseil de Trafford et les clubs, notre match contre Liverpool a été reporté en raison de sûreté et de sécurité concernant la manifestation d'aujourd'hui. Des discussions vont maintenant avoir lieu avec la Premier League sur une nouvelle date pour le match.»