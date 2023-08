Ligue 1 : malgré Kylian Mbappé, le PSG n’y arrive pas et ne prend qu’un point à Toulouse

La suite après cette publicité

Après le match nul concédé à domicile contre le FC Lorient la semaine passée (0-0), le Paris Saint-Germain se devait d’aller chercher sa première victoire lors de son déplacement à Toulouse pour y affronter le Téfécé, vainqueur de Nantes (2-1) lors de la première journée. Le club de la capitale pouvait compter sur les présences de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, mis finalement sur le banc par Luis Enrique pour cette affiche attendue pour le Trophée des Champions, reporté. Les Parisiens mettaient très vite le pied sur le ballon mais devaient suivre l’intensité mise dans les duels par les Violets, qui réussisaient à s’offrir quelques opportunités, sans réel danger pour Donnarumma. Son homologue toulousain, Guillaume Restes, se montrait décisif devant ses buts en mettant en échec le tir puissant de Hakimi (21e). Aboukhlal, remuant sur son couloir droit, était à peine trop court pour reprendre un bon centre devant Marquinhos (29e). Si Vitinha et Ramos inquiétaient encore une fois l’arrière-garde occitane (36e, 40e, 45+1e), Dessler arrivait à tirer à deux reprises en quelques secondes, mais voyait sa première tentative contrée par Ugarte et la seconde passer juste au-dessus de la barre transversale (44e).

Au retour des vestiaires, Warren Zaïre-Emery croyait débloquer la marque d’une superbe reprise de volée à 25 mètres des buts violets, mais une position de hors-jeu de Vitinha au départ de l’action obligeait l’arbitre à annuler le but, grâce à la VAR (50e). Entré en jeu en seconde période, Mbappé ouvrait finalement la marque sur un penalty qu’il a lui-même obtenu et se faisait justice lui-même en prenant Restes à contre-pied (62e). Dembélé, quant à lui, faisait sa première apparition sous le maillot rouge-et-bleu et manquait l’occasion de faire le break en glissant sur sa frappe après deux belles feintes (76e). Finalement, l’international marocain Aboukhlal, victime d’une faute de son compatriote Hakimi, transformait le deuxième penalty de la rencontre en prenant à contre-pied Donnarumma d’un tir à ras de terre à 11 mètres (1-1, 86e). Malgré quelques occasions en fin de rencontre signées Mbappé (90+2e, 90+7e) et Hakimi (90+6e), le Paris Saint-Germain concède son deuxième score de parité en deux journées de Ligue 1, tandis que le TFC poursuit son invincibilité et confirme son bon début de saison sous les ordres de son nouvel entraîneur, Carles Martinez Novell.