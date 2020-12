PSG - Istanbul Basaksehir : les compositions officielles

La phase de poules de la Ligue des Champions se termine ce soir pour le Paris Saint-Germain. Le club francilien tentera d'obtenir son ticket pour les huitièmes de finale ce soir face à Istanbul Başakşehir. Pour cela, Thomas Tuchel organise son équipe dans un 5-3-2 avec Keylor Navas comme dernier rempart. Alessandro Florenzi, Marquinhos, Danilo Pereira, Presnel Kimpembe et Mitchel Bakker forment la défense. Positionné en sentinelle, Leandro Paredes est accompagné dans l'entrejeu par Rafinha et Marco Verratti. Kylian Mbappé et Neymar sont associés en attaque.

De son côté, Istanbul Başakşehir s'articule en 4-3-3 avec Mert Günok dans les buts. Rafael, Ponck, Mehmet Topal et Hasan Ali Kaldırım le devancent. Dans l'entrejeu, on retrouve İrfan Can Kahveci, Berkay Özcan et Deniz Türüç. Un cran plus haut, Enzo Crivelli se retrouve en attaque avec Fredrik Gulbrandsen et Mahmut Tekdemir dans les couloirs.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Paris Saint-Germain : Navas - Florenzi, Marquinhos, Danilo, Kimpembe, Bakker - Verratti, Paredes, Rafinha - Mbappé, Neymar

Istanbul Basaksehir : Günok - Rafael, Ponck, Topal, Kaldirim - Kahveci, Özcan, Türüç - Gulbrandsen, Crivelli, Tekdemir